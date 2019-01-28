Мороз: свіжі рейтинги на виборах президента України 2019

ЦВК зареєструвала Мороза кандидатом у президенти

Дата рождения: 29 февраля 1944 года (74 лет)

Партия: Социалистическая партия Александра Мороза

Должность: экс-глава Верховной рады Украины

Семья: женат, двое детей

Мороз на выборах 2019. Новости

Биография

Политическая деятельность

Скандалы

Семья

Мороз на выборах 2019. Новости

25 января 2019 года Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала Александра Мороза кандидатом в президенты Украины.

Биография

Александр Мороз родился 19 февраля 1944 года в селе Буда Таращанского района Киевской области, однако из-за войны его зарегистрировали 29 февраля, которое считается официальной датой рождения.

В 1965 году Александр Мороз окончил Украинскую сельскохозяйственную академию, а в 1983 году получил второе образование в Высшей партийной школе по специальности "политология".

В 1966-1974 годах - преподаватель, заведующий отдела механизации сельского хозяйства Таращанского техникума механизации. В 1974 году стал старшим инженером-технологом Таращанского районного объединения "Сельхозтехника", а в 1975 году - старшим инженером Киевского областного объединения "Сельхозтехника".

В 1972 году Мороз стал членом КПСС, в 1983-1989 годах - секретарь областного совета профсоюзов, с 1989 года - заведующий аграрным отделом Киевского обкома Компартии Украины, а также первый секретарь партийного комитета областных организаций и учреждений.

Политическая деятельность

В 1990 году Александр Мороз был избран народным депутатом Верховной рады Украины, в первом созыве парламента возглавлял "группу 239".

В октябре 1991 года после запрета деятельности КПСС Мороз был одним из инициатором создания Социалистической партии Украины, которую он возглавил.

В 1994 года Мороз был избран председателем украинского парламента второго созыва.

В июне 1994 года баллотировался на пост президента Украины, в первом туре получил 13,04% (третье место).

В 1998 прошел в парламент по списку блока СПУ и СелПУ, возглавил фракцию "Левый центр".

В 1999 году вновь баллотировался в президенты Украины, в первом туре набрал 11,29% голосов (третье место).

В 2002 году Мороз прошел в парламент по списку Социалистической партии, возглавил фракцию СПУ.

Фото: Александр Мороз (wikipedia.org)

В 2004 году Мороз вновь принимал участие в президентских выборах, набрал в первом туре 5,81% голосов.

В 2006 году Мороз прошел в парламент по списку Социалистической партии, возглавил фракцию, позже Мороз во второй раз возглавил ВРУ.

На выборах 2007 года СПУ не преодолела 3-процентный барьер и Мороз не получил депутатского мандата.

В 2010 году Мороз вновь принимал участие в президентских выборах, но его кандидутуру поддержали лишь 0,38% избирателей.

В 2014 году Мороз заявил о выходе из Социалистической партии Украины.

Фото: обращение Александра Мороза

На данный момент Мороз возглавляет "Социалистическую партию Александра Мороза".

Скандалы

Осенью 2000 года на заседании парламента Александр Мороз обнародовал так называемые "пленки Мельниченко", чем положил начало "кассетному скандалу". На указанных пленках содержатся записи разговоров якобы тайно сделанная в личном кабинете на тот момент президента Леонида Кучмы майором службы охраны Николаем Мельниченко. В частности, в одном из фрагментов записи человек с голосом, похожим на голос Кучмы отдавал приказ человеку с голосом, похожим на голос на тот момент министра внутренних дел Украины Юрия Кравченко, ликвидировать журналиста Георгия Гонгадзе.

Мороз также был активным участником акции "Украина без Кучмы".

Фото: wikipedia

Семья

Александр Мороз женат, есть две дочери Ирина и Руслана, старшая - преподаватель музыки, младшая занимается бизнесом. У Мороза есть пятеро внуков.