Мороз, возможен снег: синоптики дали прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, сегодня в Украине облачно с прояснениями. Небольшой снег днем ожидается в большинстве областей, только на западе без существенных осадков.

Ветер южный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. В западных областях местами порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха днем от -1 до -6 градусов, а на юге и на Закарпатье около нуля. Ночью столбики термометров покажут от -3 до -8 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня облачно с прояснениями, днем снег. На дорогах местами гололедица. Ветер южный с переходом на северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха днем будет от -1 до -3 градусов, а ночью от -3 до -5.