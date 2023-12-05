Мороз и авто: какие опасности угрожают водителю зимой

Исправному автомобилю, да еще с опытным водителем за рулем не стоит бояться зимы. Ведь и техника на нее рассчитана, и особые навыки "пилотирования" на цивилизованных дорогах вроде бы не нужны. Но если бы наши авто и мы сами были такими идеальными, как написано в заводском мануале, лежащем в бардачке!

Даже не сильно изношенная машина уже может подвести на морозе, а что говорить об авто 10-20-летнего возраста, которых абсолютное большинство на наших дорогах? Вернуть молодость нашим машинам мы не можем, но накануне настоящего похолодания можно сделать кое-что, чтобы морозы не нанесли им весомого ущерба.

Не заводится

Те технические проблемы, которые летом кажутся мелочами, на холоде превращаются в проблему. Чтобы машина охотно заводилась морозным утром, сначала нужно проверить состояние аккумулятора. После ночного отдыха напряжение на клеммах должно быть не ниже 12,5 – 12,6 В. Если нет – скорее всего вам придется подзарядить его от стационарного устройства, а в худшем случае и заменить новым. Важно, чтобы свечи двигателя были в порядке, и это касается как бензинового двигателя, так и дизеля. Топливный насос должен обеспечивать надлежащее давление горючего, а форсунки – его качественное распыление. Худшая из причин плохого запуска – низкая компрессия в цилиндрах из-за износа двигателя, и это, к сожалению, требует его капитального ремонта. Протестировать все эти системы можно за один визит на СТО.

Все замерзло

В переночевавшей на морозе или в движущейся по дороге морозным днем машине могут замерзнуть некоторые жидкости. В первую очередь – летняя "омывайка" в бачке, кроме того, например, напитки в бутылках или стаканах, забытых в дверях или в подстаканниках. После этого вам придется долго оттаивать бачок и сушить обивку, на которую пролился забытый в бумажном стаканчике кофе. Важное замечание относительно жидкости-омывайки: ее морозостойкость должна быть “с запасом”, так как при пользовании омывателем на скорости температура лобового стекла будет ниже, чем показывает забортный градусник.

Все примерзло

После теплых дней водителя может ждать еще один "морозный" сюрприз, причем не только после длительной парковки, но и во время движения на трассе. Например, такой как примерзший лючок бензобака или дверь, намертво "приклеенная" к кузову после вчерашнего дождя примерзшими уплотнителями. Предотвратить это просто, нужно только перед холодами обработать резинки и замок лючка силиконовой смазкой. Распространенные хлопоты – борьба с оттаиванием стеклоочистителей, которые лед крепко держит на своих местах. Если зона парковки щеток не имеет электрообогрева, ждите пока печка прогреет стекло и помогайте ей жидкостью-размораживателем. А главное зимой – не включайте "дворники" пока не убедитесь, что лед и снег не держат их на месте, иначе можно сжечь моторчик привода.

Примерз ручник

Неприятность, достойная особого рассказа. К сожалению, это довольно распространенная проблема, от которой застрахован только тот, кто предусмотрительно не пользуется стояночным тормозом в морозы. Есть две причины: примерзание колодок из-за того, что они были мокрые или в снегу и повреждение приводного троса, в который попала и замерзла вода. За тросом нужно следить и вовремя заменять, а касательно мокрых колодок – не ставить машину "на ручник", если есть подозрение по этому поводу. В большинстве случаев бывает достаточно затормозить машину трансмиссией, поставив рычаг коробки в Р (АКП) или на первую-вторую передачу (механика). Для страховки можно упереться вывернутым передним колесом в бордюр.

Утечки

Если машина давно уже не первой свежести, будьте готовы, что с наступлением морозов у нее начнутся проблемы с герметичностью. Резина, герметики и другие уплотнители, уже и без того утратившие эластичность от возраста, окончательно твердеют на морозе. Поэтому, например, в течение ночи без видимой причины может спустить колесо, в котором откроется утечка воздуха через старую микротрещину, или случится утечка антифриза или тормозной жидкости. Чтобы такого не произошло, нужно как минимум в течение теплого сезона следить за уровнями рабочих жидкостей и заменять старые детали – даже если они еще сохраняют остатки работоспособности.

Холодно в салоне

Когда еще проявиться проблемам с отоплением, как не морозным днем! Оснований для этого существует немало, и этой теме можно посвятить отдельную статью. Если коротко, речь идет о проблемах с переключением задвижек в торпедо, о забитом радиаторе "печки", о неисправном термостате, о завоздушивании системы охлаждения и других больших и малых проблемах. Наш совет: накануне настоящих холодов прислушайтесь к работе отопления в салоне и при малейших подозрениях обратитесь для диагностики на СТО.

Запотевают стекла

Случается, что окна потеют и летом, но зимний холод за окном, это явление кратно усугубляет. Как будто мелочь, но влага на стекле мешает видеть препятствия вокруг машины, а значит, это угроза безопасности движения. Ищите причину в забитом салонном фильтре, в мокрых ковриках на полу или, скажем, в мокром зонте в багажнике. Словом, салон должен быть сухой и хорошо проветриваемый.

Скользко на дороге

По логике, эту угрозу следовало бы поставить на первое место, но мы надеемся, что вы уже переключили свое водительское сознание и стиль управления в режим "зима" и без наших напоминаний. Тем не менее, можно подсказать, что мягкая украинская зима имеет одну коварную особенность: оттепели часто чередуются с морозными ночами, и даже в бесснежные дни можно неожиданно наскочить на покрытый льдом отрезок асфальта. Поэтому в течение всей зимы, даже в относительно теплые дни, нужно ездить по-зимнему.

Если коротко

Не надо ждать зимы, чтобы привести машину в порядок. Пусть средств на возвращение вашей "старушки" к идеальному состоянию нет, но можно поддерживать в надлежащем состоянии хотя бы основные системы, которые особенно важны зимой. Тем более, если реагировать на технические проблемы вовремя, их устранение обходится дешевле.