Мороз до -7 вночі, а вдень до +13: якою буде погода сьогодні в Україні

Погода в Україні

У західних областях стовпчики термометра вдень піднімуться до +9 +12 градусів, а вночі впадуть до 0 -3.

На півночі країни температура повітря вдень підніметься до +9 +12, а вночі знизиться до 0 +2.

У східних областях вдень синоптики прогнозують до +8 +11 градусів, а вночі до -4 -7.

На півдні країни вдень стовпчики термометра покажуть +10 +13, а вночі коливатимуться в межах від 0 +10.

У центральних областях синоптики обіцяють вдень до +9 +13, а вночі до -1 -3 градусів.

Погода в Києві

Сьогодні в столиці буде суха та ясна погода. Температура повітря вдень становитиме +10 +12 градусів, а вночі впаде до 0 +2.