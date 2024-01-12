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Мороз до -16, а не везде: синоптики дали прогноз погоды на сегодня

Фото: в Украине сегодня ожидается сильный мороз (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине сегодня, 12 января, будет без снега. Но ожидается мороз, местами до -16 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, в Украине сегодня преимущественно без осадков. На дорогах страны гололедица.

Ветер преимущественно северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха в течение суток в большинстве областей будет от -8 до -13 градусов. Ночью в Черниговской и Сумской области будет до -16 местами.

На юге Украины, а также на Закарпатье и Прикарпатье в течение суток -2 -7 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня облачно с прояснениями. Синоптики отмечают, что в Киеве сегодня не ожидается осадков, но на дорогах гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Столбики термометров днем и ночью в Киеве покажут около -10 градусов.

Напомним, в последние дни в Украине наблюдают сильные морозы. Также некоторые области засыпали снегом. Так, в Одесской области из-за непогоды школы работали в онлайн режиме. Сейчас ситуация стабилизировалась.

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