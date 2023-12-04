Мороз до -15 и метель. Погода в Карпатах значительно ухудшилась

"По состоянию на 07:55, 04.12.2023 на горе Поп Иван Черногорский облачно. Видимость ограничена. Ветер юго-западный 5-6 м/с, температура воздуха -15°С", - говорится в сообщении спасательного поста.

В свою очередь, спасатели попросили учитывать погодные условия, отправляясь в горы.

Погода в Карпатах

Погода в украинских Карпатах уже давно нелетняя, как впрочем не в новинку снег и мороз. Так, в понедельник, 9 октября, в Карпатах грянул мороз. А 10 октября на горе Поп Иван Черногорский в Карпатах выпал снег. Кроме того, украинские горы замело и 16 октября, а 17 октября там можно было наблюдать настоящую вьюгу.

Также перед минувшими выходными спасатели предупреждали о возможном сходе лавин в украинских Карпатах. Украинцев просили отложить походы в горы.