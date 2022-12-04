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Мороз до -13 и сильный ветер: синоптики дали прогноз погоды на завтра

Фото: погода в Украине 5 декабря будет морозной и ветренной (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Погода в Украине завтра, 5 декабря, будет морозной, но почти без осадков. Лишь в Карпатах дождь с мокрым снегом, местами ожидается до -13 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, завтра в стране без осадков, лишь в Карпатском регионе днем местами небольшой дождь и мокрый снег.

В северных областях и в Карпатах на дорогах местами ожидается гололедица.
Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с, а в юго-восточной части местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха в западных областях и на крайнем юге страны ночью будет колебаться от -4 до +1, а днем от -1 до +4 (на Закарпатье днем +2 +7 тепла). На остальной территории ночью прогнозируют -10 -5 градусов мороза (в восточных и северо-восточных областях до -13), днем -6 -1.

Погода в Киеве

В столице завтра без осадков, а на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Столбики термометров ночью покажут -8 -6 градусов мороза, а днем -4 -2.

Напомним, что сегодня в Украине будет холодная, но сухая погода. Теплее будет на юге и западе, а в Киеве ожидается порывистый ветер.

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