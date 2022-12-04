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Виноваты циклоны. Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине сегодня

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Украина, Воскресенье 04 декабря 2022 07:00
Виноваты циклоны. Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине сегодня Фото: какой будет погода в Украине 4 декабря (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В Украине сегодня будет холодная, но сухая погода. Теплее будет на юге и западе, а в Киеве ожидается порывистый ветер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз погоды синоптика Наталки Диденко.

Погода в Украине

"В ряд стали антициклоны Horst и Ilja и не дают теплому и влажному воздуху Атлантики проехаться в Украину. А осадки - преимущественно дожди - достанутся завтра южной части Европы, которые организует циклон Zora. Поэтому пока в большинстве наших областей - холодная и сухая погода", - рассказала она.

Виноваты циклоны. Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине сегодня

Температура

Ночная температура воздуха ожидается в пределах -5-10 градусов, дневная -1-5 градусов.

"В западной части и на юге Украины будет теплее: ночью и днем от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла", - добавила синоптик.

Ветер

Сегодня в большинстве областей будет юго-восточное направление, порывистое, сильное, иногда даже до штормовых порывов, 15-20 метров в секунду, в Приазовье до 22 метров в секунду.

Погода в Киеве

Сегодняшний день будет холодным, предполагается -1-3 градуса.

"Хотя осадков в столице и не будет, однако может донимать порывистый ветер до 10-12 метров в секунду - одевайтесь плотнее и теплее", - посоветовала Диденко.

Как сообщалось, среднемесячная температура ноября в Киеве составила 3,1 градуса тепла, что выше климатической нормы на 0,5 градусов. Осадков было вдвое больше нормы.

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