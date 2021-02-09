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Мороз до -11 та снігопад: прогноз погоди на сьогодні

Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 9 лютого, у більшості областях України очікується снігопад. Вдень температура повітря в країні буде коливатись від -4 до +11, однак вночі вдарять морози.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

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Прогноз у всіх областях

За прогнозом синоптиків, сьогодні сніг буде йти в центрі, на півночі та сході країни, а також у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській, Хмельницькій областях. У південних регіонах очікується мінлива хмарність без опадів.

У західних та центральних областях температура повітря вдень буде становити від -4 до +7, а вночі стовпчики термометрів покажуть -9 +1 градус.

У північних та східних областях температура повітря вдень буде від -4 до +8, а вночі вона буде від -11 до -4.

У південних регіонах температура повітря вдень буде в межах +7 +11, а вночі вона очікується в межах -1 +9.

Прогноз у Києві

У Києві та області сьогодні буде сніжно. Температура повітря вдень становитиме від -5 до -1 градуса, а вночі від -10 до -6.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" закликала українців обирати для подорожей цього тижня поїзди. Там повідомили, що попри негоду, жодний рейс пасажирського потягу не скасовано і не перенесено.

Також повідомлялось, що в Україні розгорнуто майже 5 тисяч пунктів обігріву в регіонах. У Києві працюють понад 30 таких пунктів.

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