Мороз до -11 та снігопад: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 9 лютого, у більшості областях України очікується снігопад. Вдень температура повітря в країні буде коливатись від -4 до +11, однак вночі вдарять морози.
За прогнозом синоптиків, сьогодні сніг буде йти в центрі, на півночі та сході країни, а також у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській, Хмельницькій областях. У південних регіонах очікується мінлива хмарність без опадів.
У західних та центральних областях температура повітря вдень буде становити від -4 до +7, а вночі стовпчики термометрів покажуть -9 +1 градус.
У північних та східних областях температура повітря вдень буде від -4 до +8, а вночі вона буде від -11 до -4.
У південних регіонах температура повітря вдень буде в межах +7 +11, а вночі вона очікується в межах -1 +9.
У Києві та області сьогодні буде сніжно. Температура повітря вдень становитиме від -5 до -1 градуса, а вночі від -10 до -6.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" закликала українців обирати для подорожей цього тижня поїзди. Там повідомили, що попри негоду, жодний рейс пасажирського потягу не скасовано і не перенесено.
Також повідомлялось, що в Україні розгорнуто майже 5 тисяч пунктів обігріву в регіонах. У Києві працюють понад 30 таких пунктів.