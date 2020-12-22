ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Синоптики попередили про ожеледицю в Україні

Україна, Вівторок 22 грудня 2020 14:52
Синоптики попередили про ожеледицю в Україні
Фото: ожеледиця (РБК-Украина)
Автор: Андрій Козловський

В Україні 23 грудня очікується погіршення погодних умов. Синоптики попередили про ожеледицю на дорогах.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, завтра в більшості західних, Житомирській та Вінницькій областях очікується ожеледь, а на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий). Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

У відомстві закликають водіїв дотримуватись швидкісного режиму, дистанції та уникати небезпечних маневрів на дорозі.

Нагадаємо, сьогодні Дорожники повідомили про сніг та тумани. На дорогах державного значення виконуються роботи з обробки покриття доріг протиожеледними матеріалами спусків, підйомів, мостів, заокруглених ділянок, а в областях з опадами розчищають проїзну частину від снігу.

Крім того, раніше повідомлялось, що 22 грудня у західних областях України очікуються дощі, а на сході та півдні буде йти сніг. Температура повітря вдень коливатиметься від -5 до +5 градусів, однак вночі у деяких регіонах стовпчики термометрів опустяться до -10.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство Погода

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся