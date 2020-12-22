Синоптики попередили про ожеледицю в Україні

Фото: ожеледиця (РБК-Украина)

В Україні 23 грудня очікується погіршення погодних умов. Синоптики попередили про ожеледицю на дорогах.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, завтра в більшості західних, Житомирській та Вінницькій областях очікується ожеледь, а на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий). Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

У відомстві закликають водіїв дотримуватись швидкісного режиму, дистанції та уникати небезпечних маневрів на дорозі.

Нагадаємо, сьогодні Дорожники повідомили про сніг та тумани. На дорогах державного значення виконуються роботи з обробки покриття доріг протиожеледними матеріалами спусків, підйомів, мостів, заокруглених ділянок, а в областях з опадами розчищають проїзну частину від снігу.

Крім того, раніше повідомлялось, що 22 грудня у західних областях України очікуються дощі, а на сході та півдні буде йти сніг. Температура повітря вдень коливатиметься від -5 до +5 градусів, однак вночі у деяких регіонах стовпчики термометрів опустяться до -10.