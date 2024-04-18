RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Моравецкий заявил, что Кремль активно влияет во всех группах ЕС

Фото: бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Россия проникла во все политические группы в Европейском парламенте. Это касается даже европейских консерваторов и реформистов (ЕСР).

Об этом заявил бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью Euractiv.

Это по его словам, объясняется тем, что россияне являются "мастерами пропаганды".

"Россияне очень активны во всех (политических, - ред) группах ЕС", - сказал Моравецкий, добавив, что он "не удивлен" последним скандалом, так называемым RussiaGate.

О чем речь?

Напомним, недавно премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что РФ подкупала депутатов Европейского парламента для распространения пропаганды. По его словам, было налажено тесное сотрудничество между бельгийскими и чешскими спецслужбами с целью разгрома российской пропагандистской сети. В Бельгии начали расследование.

В свою очередь, премьер Бельгии рассказал журналистам, что это было сказано с санкциями Чехии против новостного сайта "Голос Европы". С помощью него российская пропаганда также распространялась. 

До этого, 27 марта расследование чешских и польских властей выявило то, что, по их словам, в Европе действовала пророссийская операция влияния в Европе с участием пророссийской пропагандистской сети, координируемой РФ - "Голос Европы". В частности это СМИ все еще вещает из Казахстана.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзРоссийская ФедерацияКремль