ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Моравєцький залишиться прем'єром Польщі після змін в уряді

Варшава, Понеділок 20 липня 2020 01:40
Моравєцький залишиться прем'єром Польщі після змін в уряді
Фото: Матеуш Моравецкий (wikimedia.orgMarek Mytnik)
Автор: Инна Собора

Зміни відбудуться восени

Лідер польської партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський заявив, що дійсний прем'єр країни залишиться на своєму посту. Зміни в уряді очікуються вже восени.

Про це пише "Польське радіо".

За словами Качинського, восени у польському уряді відбудуться важливі зміни, але, Моравєцький залишиться на посту прем'єр-міністра.

"Гадаю, що ці зміни відбудуться одразу після канікул. Звісно, зміни персональні будуть, але тут не йдеться про прем'єра, як можна було раніше почути. Прем'єр залишається. Але конструкція уряду дещо зміниться – йдеться про те, щоби уникнути ситуацій, коли рішення приймалися одночасно у кількох міністерствах, коли справи проходили через якийсь ланцюжок рішень у міністерстві. Це ні до чого доброго не приведе", - сказав Качинський.

Нагадаємо, в Польщі на минулих вихідних відбулися вибори президента, які виграв чинний президент Анджей Дуда. Його підтримав 51,21% виборців, що прийшли на дільниці, а кандидат від опозиції Рафал Тшасковський, програв з незначним відривом і отримав підтримку 48,79% виборців.

Після цього Дуда виступив за створення "коаліції для польських справ".

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Польша
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся