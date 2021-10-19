Без мораторія на експорт брухту Україна втратить 1,4 млрд доларів надходжень, - ФРУ

Якщо не ввести мораторій на експорт металобрухту, Україна залишиться без сировини, яка вкрай необхідна для декарбонізації , а також щорічно втрачатиме десятки мільярдів податкових і валютних надходжень.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на лист до першого віце-прем’єр-міністра, міністра економіки Олексія Любченка від Федерації роботодавців України (ФРУ).

Як сказано у листі, наразі металобрухт перетворився у вкрай дефіцитну сировину для металургів. Жодна промислова технологія - ні мартенівська, ні киснево-конверторна, ні електросталеплавильна - не дозволяє виплавляти сталь без брухту. В той самий час, в Україні заготівля брухту падає вже 20 років поспіль, і за підсумками за 2020 року досягла історичного мінімуму - 2,9 млн тонн.

"Тим часом, згідно з даними Державної митної служби, відвантаження металобрухту на зовнішні ринки у січні-серпні 2021 року збільшилося майже у 20 разів, і склало 410 тис. У цей же період металурги відчули найістотніший дефіцит сировини. Спочатку вони компенсували брак брухту за рахунок власних складських запасів. Однак вже у серпні-вересні підприємства почали втрачали обсяги виробництва, і тепер заводи змушені працювати буквально "з коліс", - наголосили у федерації.

Там нагадали: одна тонна експортованого брухту дає державі близько 1,8 тис. грн (еквівалент мита в 58 євро). У той час, як 1 тонна брухту, переробленого в сталь, приносить Україні 8,2 тис. грн податків.

«Якщо не ввести мораторій на експорт металобрухту, Україна щорічно втрачатиме близько 20 млрд грн податкових надходжень, 5 млн тонн у виробництві сталі, 2,4% ВВП України і 1,4 млрд валютних надходжень", - попередили у ФРУ.

У федерації також нагадали, що брухтозаготівельна галузь - це все ще тіньовий бізнес, попри ухвалений закон про обілення галузі. Тому експортне ціноутворення на брухт - непрозоре, що також призводить до втрат бюджету на десятки мільйонів доларів.

"Кожна тонна повторно використаного брухту заощаджує 1,5 тонн СО2 і 740 кг вугілля, а також вимагає лише 1/3 витрат енергії у порівнянні з виробництвом сталі з первинної сировини. В Євросоюзі зараз відбувається дискусія про необхідність введення обмежень на експорт брухту саме з метою забезпечити промисловців сировиною для декарбонізації", - наголосили у ФРУ.

Саме тому у федерації підтримали введення заборони на експорт брухту, і закликали міністерство економіки посприяти його швидкому прийняттю.