Мораторій на експорт деревини потрібно зберегти, проте запровадити аукціони з продажу, - ФРУ

У ФРУ пояснюють: скасування заборони експорту деревини, яка повинна тривати до 2025 та 2027 років відповідно, викликає найбільшу хвилю супротиву у українського бізнесу. Адже внутрішні споживачі деревини - деревообробні підприємства та громадяни України, - будуть позбавлені можливості та доступу до відносно доступного на українському ринку товару.

"Українські деревообробні підприємства будуть поставлені в нерівні умови з європейськими, оскільки ціновий сегмент українського виробника набагато нижчий, та й купівельна спроможність українських громадян в рази нижча від громадян країн ЄС. Також постраждають промислові підприємства, для яких деревина є допоміжною сировиною в їх виробничому циклі, однак яку неможливо замінити аналогічним продуктом за властивостями", - наголошують у ФРУ.

Виваженою позицією, яка здатна задовольнити інтереси українського ринку, у Федерації називають збереження тимчасової заборони експорту та одночасне запровадження каскадного методу аукціонів на продаж сировини.

"Такий метод передбачає продаж всієї деревини спочатку для внутрішніх споживачів, а в подальших кроках аукціону - із можливістю експорту. Переможцям видаватимуть додатковий документ - експортний сертифікат, який дозволить вивозити в режимі експорту деревину з України", - пояснюють у ФРУ.

При такій схемі на першому аукціоні право купівлі лісоматеріалів належатиме всім покупцям без винятку, але їм не видаватиметься експортний сертифікат. Таким чином, переможець аукціону повинен або реалізувати деревину в межах внутрішнього ринку України, або зробити продукт з доданою вартістю та експортувати.

"Якщо конкретний лот (деревина) не було продано, або було продано не в повному обсязі, то лот виставляється повторно, і тоді переможцю видається експортний сертифікат. Таким чином формується «каскад». За допомогою такого механізму буде, в першу чергу, забезпечено захист національного товаровиробника і споживача, а в подальшому - задоволені інтереси експортерів", - резюмували у ФРУ.