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Мораторій на експорт деревини потрібно зберегти, проте запровадити аукціони з продажу, - ФРУ

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Україна, П'ятниця 24 грудня 2021 13:36
Мораторій на експорт деревини потрібно зберегти, проте запровадити аукціони з продажу, - ФРУ Фото: ліс (facebook.com/DSNSMYKOL)
Автор: Наталія Гурковська

Скасування мораторію на експорт деревини, яке пропонують народні депутати, залишить без сировини українських виробників та промисловців, які будуть поставлені у нерівні умови у порівнянні з багатшими європейцями. Тому скасовувати заборону не можна. Однак можна змінити її умови, наприклад - ввести каскадні продажі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Візію бізнесу щодо екологічних законодавчих ініціатив влади, яку підготували у Федерації роботодавців України (ФРУ).

У ФРУ пояснюють: скасування заборони експорту деревини, яка повинна тривати до 2025 та 2027 років відповідно, викликає найбільшу хвилю супротиву у українського бізнесу. Адже внутрішні споживачі деревини - деревообробні підприємства та громадяни України, - будуть позбавлені можливості та доступу до відносно доступного на українському ринку товару.

"Українські деревообробні підприємства будуть поставлені в нерівні умови з європейськими, оскільки ціновий сегмент українського виробника набагато нижчий, та й купівельна спроможність українських громадян в рази нижча від громадян країн ЄС. Також постраждають промислові підприємства, для яких деревина є допоміжною сировиною в їх виробничому циклі, однак яку неможливо замінити аналогічним продуктом за властивостями", - наголошують у ФРУ.

Виваженою позицією, яка здатна задовольнити інтереси українського ринку, у Федерації називають збереження тимчасової заборони експорту та одночасне запровадження каскадного методу аукціонів на продаж сировини.

"Такий метод передбачає продаж всієї деревини спочатку для внутрішніх споживачів, а в подальших кроках аукціону - із можливістю експорту. Переможцям видаватимуть додатковий документ - експортний сертифікат, який дозволить вивозити в режимі експорту деревину з України", - пояснюють у ФРУ.

При такій схемі на першому аукціоні право купівлі лісоматеріалів належатиме всім покупцям без винятку, але їм не видаватиметься експортний сертифікат. Таким чином, переможець аукціону повинен або реалізувати деревину в межах внутрішнього ринку України, або зробити продукт з доданою вартістю та експортувати.

"Якщо конкретний лот (деревина) не було продано, або було продано не в повному обсязі, то лот виставляється повторно, і тоді переможцю видається експортний сертифікат. Таким чином формується «каскад». За допомогою такого механізму буде, в першу чергу, забезпечено захист національного товаровиробника і споживача, а в подальшому - задоволені інтереси експортерів", - резюмували у ФРУ.

Нагадаємо, у 2015 році Україна заборонила експорт необробленої деревини (ліси-кругляка) на 10 років. Проте пізніше у парламенті було зареєстровано проект №4197-д про ринок деревини, у якому є пункт про зняття мораторію на експорт. Не в останню чергу - через тиск ЄС, який потребує сировини з України.

У свою чергу, заступник міністра економіки, торговий представник Тарас Качка заявив, що Євросоюз часом діє егоїстично, захищаючи власний ринок - адже, наприклад, вони залісняють власні території, але вимагають від України зняти мораторій на експорт. Тому українська влада має знайти баланс між цими ініціативами та розвитком економіки, і насамперед захищати власний ринок.

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