Мораторий на экспорт древесины следует сохранить, однако ввести аукционы по продаже, - ФРУ

Отмена моратория на экспорт древесины, которую предлагают народные депутаты, оставит без сырья украинских производителей и промышленников, которые будут поставлены в неравные условия по сравнению с более богатыми европейцами. Потому отменять запрет нельзя. Однако можно изменить его условия, например - ввести каскадные продажи.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Визию бизнеса по экологическим законодательным инициативам власти, которую подготовили в Федерации работодателей Украины (ФРУ).

В ФРУ объясняют: отмена запрета на экспорт древесины, которая должна продолжаться до 2025 и 2027 годов соответственно, вызывает наибольшую волну сопротивления у украинского бизнеса. Ведь внутренние потребители древесины - деревообрабатывающие предприятия и граждане Украины - будут лишены возможности и доступа к относительно доступному на украинском рынке товару.

"Украинские деревообрабатывающие предприятия будут поставлены в неравные условия с европейскими, поскольку ценовой сегмент украинского производителя намного ниже, да и покупательная способность украинских граждан в разы ниже граждан стран ЕС. Также пострадают промышленные предприятия, для которых древесина является вспомогательным сырьем в их производственном цикле, однако, которую невозможно заменить аналогичным продуктом по свойствам", - отмечают в ФРУ.

Взвешенной позицией, способной удовлетворить интересы украинского рынка, в Федерации называют сохранение временного запрета на экспорт и одновременное введение каскадного метода аукционов на продажу сырья.

"Такой метод предполагает продажу всей древесины сначала для внутренних потребителей, а в последующих шагах аукциона - с возможностью экспорта. Победителям будут выдавать дополнительный документ - экспортный сертификат, который позволит вывозить в режиме экспорта древесину из Украины", - объясняют во ФРУ.

При такой схеме на первом аукционе право покупки лесоматериалов будет принадлежать всем покупателям без исключения, но не будет выдаваться экспортный сертификат. Таким образом, победитель аукциона должен либо реализовать древесину внутри внутреннего рынка Украины, либо сделать продукт с добавленной стоимостью и экспортировать.

"Если конкретный лот (древесина) не был продан или был продан не в полном объеме, то лот выставляется повторно, и тогда победителю выдается экспортный сертификат. Таким образом формируется "каскад". С помощью такого механизма будет, в первую очередь, обеспечена защита национального товаропроизводителя и потребителя, а в дальнейшем удовлетворены интересы экспортеров", - резюмировали в ФРУ.