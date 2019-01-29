Мораес висловив бажання виступати за збірну України

Форвард "Шахтаря" готовий змінити громадянство

Нападающий донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес выразил желание принять украинское гражданство и выступать за сборную Украины. Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык в эфире авторской программы.

"Андрей Шевченко очень заинтересован в его услугах, ведь на первом сборе киевского "Динамо" получил травму Артем Беседин, а Роман Яремчук в "Генте" играет на левом фланге атаки", - рассказал журналист.

Отметим, что Мораес дебютировал в чемпионате Украины в 2012 году, играя за донецкий "Металлург". До "Шахтера" 31-летний форвард защищал цвета принципиального соперника донецкого клуба - киевского "Динамо".

В текущем сезоне Мораес провел 25 матчей в составе "горняков", в которых забил 18 голов и сделал 9 голевых передач.

Разговоры о получении украинского гражданства и желании играть за национальную команду касались и другого бразильца "Шахтера" - защитника Исмаили.

В сборной Украины уже выступает натурализованный бразилец - Марлос, который также выступает за "Шахтер".

Напомним, соперниками сборной Украины, в отборочном турнире Евро-2020, который будет проходить с марта по ноябрь 2019 года, стали команды Португалии, Сербии, Литвы и Люксембурга.