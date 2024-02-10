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Moody's впервые в истории снизила кредитный рейтинг Израиля

Фото: Moody's понизило кредитный рейтинг Израиля (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Международное рейтинговое агентство Moody's снизило кредитный рейтинг Израиля с A1 до А2. Это произошло впервые в истории страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на объявление Moody's.

"Moody's понизило рейтинги Израиля в иностранной и национальной валютах до A2 с A1. Moody's также понизило приоритетные необеспеченные рейтинги Израиля в иностранной и национальной валюте до А2 с А1, а также приоритетные необеспеченные рейтинги шельфовых облигаций в иностранной валюте и приоритетные необеспеченные рейтинги программы MTN до A2 с A1. Прогноз "Негативный", - говорится в объявлении агентства.

Основной причиной снижения рейтинга стала война Израиля с ХАМАС, а также возможные политические последствия этой войны и удар по финансовой системе Израиля в результате нее. Проблемным вопросом является и длительность конфликта, поскольку она сегодня не ясна.

Война Израиля с ХАМАС

В октябре 2023 года боевики ХАМАС атаковали территорию Израиля из сектора Газа. За несколько дней террористы убили 1200 гражданских и солдат и похитили около 250 человек.

После этого Армия обороны Израиля начала наземную военную операцию в секторе Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что целью операции является полное уничтожение оперативных и правительственных возможностей ХАМАС, а также освобождение заложников.

В ноябре в результате переговоров по обмену заложниками боевики ХАМАС освободили около 120 человек, а Израиль освободил группу палестинских заключенных. Однако впоследствии стороны возобновили активные боевые действия в регионе.

Затем Силы обороны Израиля начали новое большое наступление на западную часть Хан-Юнис на юге сектора Газа. Боевые действия в секторе Газа до сих пор продолжаются.

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