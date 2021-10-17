Monobank закриває всі карти в злотих: що це означає
Фото: Monobank закриває карти в злотих (Віталій Носач, РБК-Україна)
Monobank закриває всі карти в злотих. Це відбудеться з 13 грудня.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на розсилку фінустанови.
Що зміниться: 13 грудня залишки за картками буде автоматично переведено на кредитні картки за поточним курсом і картки стануть неактивними для користування.
"Можна не чекати 13 грудня, а вже зараз перерахувати всі гроші з картки в злотих в будь-яку іншу вашу гривневу картку", - відзначили в банку.