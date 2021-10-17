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Monobank закриває всі карти в злотих: що це означає

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Київ, Неділя 17 жовтня 2021 11:21
Monobank закриває всі карти в злотих: що це означає Фото: Monobank закриває карти в злотих (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Monobank закриває всі карти в злотих. Це відбудеться з 13 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на розсилку фінустанови.

Що зміниться: 13 грудня залишки за картками буде автоматично переведено на кредитні картки за поточним курсом і картки стануть неактивними для користування.

"Можна не чекати 13 грудня, а вже зараз перерахувати всі гроші з картки в злотих в будь-яку іншу вашу гривневу картку", - відзначили в банку.

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