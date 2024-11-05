В Monobank появилась новая функция для контроля расходов: о чем речь

В Monobank появилась новая функция, которая поможет контролировать расходы через Apple Pay или Google Pay. Пользователям нужно будет только настроить название устройства, с которого производятся оплаты. В частности оно будет отображаться в подробностях транзакции.

"Особенно полезно для тех, кто дает доступ к карточке еще кому-то для совместного пользования", - отметил Гороховский.

Как изменить название устройства

1. Обновите приложение.

2. Откройте приложение и выберите одну из транзакций.

3. Нажмите “Оплата через Apple/Google Pay”.

4. Добавьте новое имя.