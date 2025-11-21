ua en ru
monobank открыл масштабный сбор на свое 8-летие

Украина, Пятница 21 ноября 2025 15:04
monobank открыл масштабный сбор на свое 8-летие Фото: monobank открыл масштабный сбор на свое 8-летие (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Завтра, 22 ноября, monobank празднует свой 8 день рождения и открывает масштабный сбор на дроны дроны для "Хартии" и "К-2".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram Олега Гороховского.

"monobank завтра будет 8 лет! И классно, что для нас уже традиция праздновать амбициозным сбором! Давайте на этот раз соберем 50 000 000 грн! Купим на них воздушные и наземные дроны для "Хартии" и "К-2", - написал он.

По его словам, все будет направлено на Покровское, Лиманское, Северское и Харьковское направления. К тому же, за донаты от 88 грн будут разыгрываться призы.

А именно:

  • 8 подарков по 88 888 грн;
  • 888 наборов с Живчиком и Золотистыми Чипсами;
  • 8 888 лимитированных Черных карточек с коточипами.

Как добавил Гороховский, чем больше донатов - тем больше шансов.

"А если донатите из другого банка, то в комментарии платежа укажите свой номер телефона. Победителей выложу здесь 24 ноября Ну что, поздравите нас и защитников?" - добавил он.

Как сообщалось ранее, в Украине запустили новую услугу, которая позволяет оформить базовую социальную помощь онлайн через приложение Дія. На этом фоне в monobank сообщили, что предоставят дополнительно 500 грн разовой помощи тем, кто оформит выплаты на их карту.

