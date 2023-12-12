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Monobank попал под массированную кибератаку

Фото: Monobank попал под массированную кибератаку (freepik.com)
Автор: Мария Кучерявец

Украинский банк Monobank попал под DDoS-атаку. Она является массированой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал совладельца Monobank Олега Гороховского.

"Массированная DDoS атака на моно (Monobank - ред.)", - написал Гороховский.

Также он назвал и объект атаки - это точки входа на Amazon (банки, сайт).

В то же время совладелец Monobank сразу отмечает, что ситуация находится под контролем.

 

Фото: Monobank попал под массированную кибератаку (t.me/OGoMono)

Хакерская атака на "Киевстар"

Напомним, что хакерская атака сегодня была совершена и на оператора "Киевстар". Это уже официально подтвердили в компании. Сейчас специалисты работают над устранением проблемы.

В то же время сбой в работе "Киевстар" фиксируется массово по всей стране. Абоненты сообщают об отсутствии мобильной связи, не работает сайт оператора, мобильное приложение "Киевстар". Также нет доступа в интернет.

Пользователям изначально рекомендовали воспользоваться услугой национального роуминга, позволяющего переключаться между операторами. Но в этом возникла проблема. О ней узнайте в разъяснении Минцифры. Также абонентам советовали воспользоваться услугой е-сим.

Между тем сбой в "Киевстар" привел и к другим нестандартным проблемам по всей стране, связанным с уличным освещением, работой "горячих линий", оплатой проезда и работы терминалов, а также систем оповещения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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монобанкКибератака