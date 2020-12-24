Moneyveo разом з Мінцифрою презентували освітній серіал для підприємців

Фінтех-компанія Moneyveo разом з Міністерством цифрової трансформації України запустили освітній серіал для підприємців «Переведення бізнес-процесів в онлайн». Це 8 серій про те, як налагодити бізнес-процеси та роботу команди, як вдосконалити захист інформації, сформулювати правила та принципи роботи в онлайні та юридичні аспекти.

Під час презентації керівник онлайн-складової проєкту Дія.Бізнес Андрій Ремізов зауважив, що 2020 рік показав, наскільки важливо адаптуватися до сучасних умов та бути присутніми в діджиталі.

«Мінцифра в рамках проєкту Дія.Бізнес робить все, щоб надати підприємцям якісні та корисні інструменти для розвитку бізнесу в непрості часи. Зокрема, в безкоштовній Національний онлайн-школі для підприємців на вебсайті Дія.Бізнес кожен може подивитися освітні серіали на теми маркетингу, продажів, управління командою тощо. Новий серіал розповідає про те, як перевести бізнес-процеси в онлайн, з практичними інструментами та прикладами», — заявив Андрій Ремізов.

Безкоштовно подивитися освітній серіал можна на порталі Дія.Бізнес.

Участь у серіалі взяли топменеджери компанії Moneyveo: CEO Альона Андронікова, операційний директор Сергій Сінченко та директор з інформаційних технологій Григорій Лісничий. Онлайн-трансляція презентації доступна на YouTube-каналі КабМіну.

«Освітній серіал базується на практичних кейсах Moneyveo. Усе, що ми радимо у випусках, — втілили особисто у нашій фінтех-компанії, — ділиться CEO Moneyveo Альона Андронікова. — Впровадили віддалену роботу ще в 2017 році. Вже тоді кожен співробітник компанії мав змогу працювати дистанційно 1 раз на тиждень. І це дало нам змогу завчасно, тобто іще до карантину, організувати ефективну координацію з командою, інформаційну безпеку та відповідно налаштувати бізнес-процеси. Наразі ми удосконалили нашу діяльність і готові ділитися успішно апробованим досвідом».

Нагадаємо, влітку 2020 року команда Moneyveo спільно з Мінцифрою та 10Guards зняла 10 випусків серіалу про безпеку даних у мережі «Кіберняні». У ньому експерти розповідають про те, як безпечно користуватися гаджетами, інтернетом і не стати жертвою онлайн-шахраїв.