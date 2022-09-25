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Монетизируют гнев и негатив. ООН предлагает нормировать соцсети

Фото: генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В ООН считают, что необходимо создать нормативную базу для регулирования работы социальных сетей и пользователей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша в Twitter.

"Платформы социальных медиа, основанные на бизнес-модели, которая монетизирует гнев и негатив, наносят невыразимый вред обществу. Враждебные высказывания и дезинформация распространяются. Наши данные покупают и продают, чтобы влиять на поведение. Нам нужна нормативная база, чтобы это изменить", - написал он.

Напомним, в соцсетях активизировались мошенники, которые выманивают данные платежных карт. РБК-Украина рассказывало, как не стать их жертвой.

Кроме того, в июне заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что украинские военные не смогли завершить спецоперацию в Северодонецке из-за сообщений в соцсетях.

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ООНАнтониу Гутерриш