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Монастирський погодив призначення нового голови внутрішньої безпеки Нацполіції

Автор: Анастасія Рокитна

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський погодив призначення нового голови внутрішньої безпеки Національної поліції. Ним став Євген Пікалов.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю голови МВС для "Інтерфакс-Україна".

За його словами, це професійний і чесний чоловік, із досвідом роботи в СБУ, Генпрокуратурі та МЗС.

"Я також погодив призначення нового начальника Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції Євгена Пікалова", - повідомив Монастирський.

Його завдання - забезпечити превенцію корупції в поліції, безжально притягати до відповідальності всіх, хто порушує закон, вважає голова МВС.

Він вважає, що це не останні зміни, "будуть й інші, засновані на вивченні особистих справ і результатів роботи на посадах, які обіймаються".

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Денис МонастирськийМіністерство внутрішніх справ України