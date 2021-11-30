Монастирський: при прориві мігрантів сили МВС будуть на кордоні протягом 30 хвилин

У разі прориву мігрантів всі доступні сили і засоби Міністерства внутрішніх справ будуть на кордоні протягом 30 хвилин. На допомогу прикордонникам буде перекинуто поліцію та Нацгвардію.

Як розповів міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, на сьогодні масштабні навчання підрозділів системи МВС в рамках спеціальної прикордонної операції проходять в п'яти областях, які межують з Білоруссю.

"У ході навчань ми побачили, що всі підрозділи МВС - це справжній кулак, який може забезпечити внутрішню безпеку України. Кілька тижнів тому тут була зовсім інша картина. А вже сьогодні ми переконалися, що через 30-60 хвилин після того, як розвідка надасть інформацію про прибуття мігрантів, наші підрозділи будуть на кордоні", - зазначив він.

За його словами, першими на місці прориву будуть прикордонники, далі до них приєднаються сили поліції та Національної гвардії. Він також зазначив, що на сьогодні відпрацьовано кілька сценаріїв, в тому числі, як діяти при масовому прориві.