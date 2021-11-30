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Монастирський: при прориві мігрантів сили МВС будуть на кордоні протягом 30 хвилин

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Вівторок 30 листопада 2021 14:57
Монастирський: при прориві мігрантів сили МВС будуть на кордоні протягом 30 хвилин Фото: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

У разі прориву мігрантів всі доступні сили і засоби Міністерства внутрішніх справ будуть на кордоні протягом 30 хвилин. На допомогу прикордонникам буде перекинуто поліцію та Нацгвардію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт МВС.

Як розповів міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, на сьогодні масштабні навчання підрозділів системи МВС в рамках спеціальної прикордонної операції проходять в п'яти областях, які межують з Білоруссю.

"У ході навчань ми побачили, що всі підрозділи МВС - це справжній кулак, який може забезпечити внутрішню безпеку України. Кілька тижнів тому тут була зовсім інша картина. А вже сьогодні ми переконалися, що через 30-60 хвилин після того, як розвідка надасть інформацію про прибуття мігрантів, наші підрозділи будуть на кордоні", - зазначив він.

За його словами, першими на місці прориву будуть прикордонники, далі до них приєднаються сили поліції та Національної гвардії. Він також зазначив, що на сьогодні відпрацьовано кілька сценаріїв, в тому числі, як діяти при масовому прориві.

Нагадаємо, сьогодні почалися масштабні навчання підрозділів системи МВС в рамках спецоперації "Полісся". Учасники тренувань відпрацьовують алгоритм дій на кордоні з Білоруссю в разі прориву мігрантів.

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Білорусь Денис Монастирський
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