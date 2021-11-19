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Монастирський назвав суму коштів для облаштування кордону з Росією та Білоруссю

Автор: Олександр Білоус

Для облаштування кордону з країною-агресором Росією та Білоруссю потрібно 17 млрд гривень. Це будуть сучасні інженерні споруди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ Дениса монастирського під час виступу в Раді, яке транслювалося в Youtube.

"Робота з інженерного облаштування сучасного кордону оцінюється і буде коштувати близько 17 млрд гривень на ділянках кордону з Республікою Білорусь і з Російською Федерацією", - сказав він.

Монастирський заявив, в держбюджет наступного року потрібно закласти кошти на облаштування кордону у двох найбільш критичних ділянках. По загальній протяжності з РФ це 1505 км, з них 409 км окупованого кордону, та 1084 км з Білоруссю.

Як зазначив міністр, на кордоні з Росією та Білоруссю вбачається потрібним будівництво протитранспортного рову шириною 4 метри і глибиною 2 метри "для ускладнення прориву механізованих підрозділів ворожої армії".

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський припустив, що Росія може почати перекидати мігрантів з білоруського кордону до України. Втім, наразі ситуація на українському кордоні залишається контрольованою.

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