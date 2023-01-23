Монако поставили на вид за недостаточный надзор за "грязными" деньгами, - Moneyval

Монако следует активизировать борьбу с отмыванием денег и увеличить свои усилия по конфискации и возврату доходов от таких преступлений, а также укрепить систему наблюдения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Moneyval .

Как отмечается в докладе Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (Moneyval), существует необходимость значительных улучшений в Монако в сфере прозрачности юридических лиц и расследования и судебного преследования из-за финансирования терроризма.

По данным комиссии, Монако достигло значительного прогресса в выявлении рисков отмывания денег и финансирования терроризма, но нуждается в дальнейших действиях в определенных секторах.

"Властям поступило лишь ограниченное число сообщений о подозрительных операциях в сфере азартных игр и торговле ювелирными изделиями", - отмечается в отчете.

Кроме того, эксперты выразили обеспокоенность по поводу небольшого количества судебных решений, вынесенных в связи с делами об отмывании денег, и количества принятых мер по аресту. Они подчеркнули, что княжеству следует улучшить свою систему надзора, поскольку эффективность юридических санкций против отмывания денег ограничена, они вводятся с опозданием, не являются сдерживающими и непропорциональны выявленным убыткам.

Монако также должно действовать более эффективно в рамках международного сотрудничества в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, поскольку каждый второй запрос о проведении расследований в стране отклоняется властями.

Moneyval напомнил, что после саммита G20 в Лондоне в 2009 году Монако взяло на себя обязательство по обеспечению финансовой прозрачности, и в 2016 году княжество заключило соглашения о налоговом сотрудничестве с более чем 60 странами мира. Однако специализация Монако на игровом бизнесе по-прежнему создает в преступном мире соблазны отмывания денег в этом небольшом европейском государстве.