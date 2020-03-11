У МОН заявили, що карантин запроваджується у всіх закладах освіти

У Міністерстві освіти і науки України заявили, що карантин у зв'язку з поширенням коронавірусу у світі запроваджується у всіх закладах освіти з 12 березня 2020 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Урядового порталу.

Повідомляється, що карантин запроваджується в усіх закладах освіти незалежно від форми власності та сфери управління:

дошкільної,

загальної середньої,

позашкільної,

професійної (професійно-технічної),

фахової передвищої,

вищої,

післядипломної освіти.

Карантин триватиме три тижні - з 12 березня до 3 квітня 2020 року. Терміни карантину можуть змінитись в залежності від епідеміологічної ситуації в Україні. Під час карантину учням та студентам забороняється відвідувати заклади освіти.

Нагадаємо, в Україні у п'яти обласних центрах відмовилися закривати школи у зв'язку із загальнонаціональним карантином у зв'язку з поширенням коронавіруса у світі. Зокрема, відмовилися закривати навчальні заклади із-за коронавіруса в Харкові, Кропивницького, Тернополі, Черкасах і Луцьку.

Відзначимо, на даний момент в Україні зафіксований лише один випадок коронавіруса. 3 березня у Чернівцях виявили вірус у чоловіка, що повернувся з Італії. Всього станом на 11 березня Центр громадського здоров'я отримав 43 підозри про захворювання коронавірусом.