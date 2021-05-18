ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Цього тижня МОН презентує мобільний застосунок "Всеукраїнської школи онлайн"

Новость на русском →
Вівторок 18 травня 2021 15:10
Цього тижня МОН презентує мобільний застосунок "Всеукраїнської школи онлайн" Фото: МОН запускає мобільний додаток для дистанційного навчання (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Поточного тижня Міністерство освіти і науки презентує мобільний застосунок "Всеукраїнської школи онлайн". Його будуть використовувати для дистанційного навчання.

Про це повідомив глава МОН Сергій Шкарлет.

Так, в МОН заявили, що якість дистанційного навчання зараз значно відрізняється від тієї, що була в березні-квітні минулого року.

"За даними опитування Державної служби якості освіти, в оцінках учнів якості організації дистанційного навчання спостерігається впевнена позитивна динаміка. Зокрема, 70% учнів задоволені організацією дистанційного навчання. Порівняно з минулим роком цей показник зріс на 15%", - повідомили в МОН.

Раніше в грудні 2020 року Міністерство освіти та науки України запустило платформу "Всеукраїнська школа онлайн". Платформа дає можливість вчитись за українською навчальною програмою всім, хто має бажання. Не в залежності від міста чи країни проживання, в тому числі дітям з тимчасово окупованих територій.

РБК-Україна писало, що у Сумах, Черкасах, Хмельницькому і Кропивницькому продовжили термін навчального року для школярів через карантин.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство МОН школа
NEWS
Київ накрила гроза з градом
Київ накрила гроза з градом
DAILY
Олігарх в оточенні. Як Коломойський втрачає вплив і що йому загрожує в Україні
Владислав Красінський, Олег Черниш Олігарх в оточенні. Як Коломойський втрачає вплив і що йому загрожує в Україні