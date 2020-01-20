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МОН затвердило список полярників, які вирушать в експедицію в Антарктиду

Новини » Суспільство     20.01.2020 - 19:54
МОН затвердило список полярників, які вирушать в експедицію в Антарктиду
Фото: українська станція "Академік Вернадський" в Антарктиді (з відкритих джерел)

В експедицію вирушать 12 осіб

У понеділок, 20 січня, Міністерство освіти та науки затвердило список українських полярників, які відправляться в антарктичну експедицію в березні цього року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОН.

Зазначається, що це наймолодший склад експедиції за всі роки.

"Середній вік учасників - 37 років. Ми хочемо дати молоді як можна більше шансів реалізувати себе і свій науковий потенціал. І з тієї ж причини половина складу є "новачками", тобто вперше їдуть на рік працювати в Антарктиду. Водночас друга частина експедиції - це досвідчені полярники", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, в експедицію вирушать 12 осіб - 7 вчених, лікар, кухар, системний механік, дизеліст-електрик, системний адміністратор зв'язку.

"Зимовий загін ювілейної, 25-ї Української антарктичної експедиції наполовину складатиметься з новачків, буде наймолодшим за всі роки, в ньому - як і в попередній команді, буде 2 жінки. Загін вирушить на станцію в березні 2020-го і буде працювати там протягом року", - йдеться в повідомленні.

Незабаром учасники повинні пройти спеціальний кількаденний тренінг, де вони будуть засвоювати навички, необхідні для життя і роботи на станції "Академік Вернадський".

МОН затвердило список полярників, які вирушать в експедицію в АнтарктидуІнфографіка (mon.gov.ua)

Раніше РБК-Україна писало, що в Антарктиді відколовся найбільший за останні півстоліття айсберг. Площа уламка перевищує 1600 кв. км.

Нагадаємо, в лютому 2019 року фахівці повідомляли, що по всій площі шельфового льодовика Бранта в Антарктиді почали збільшуватися тріщини, що може призвести до утворення величезного айсберга, розміром понад 1,7 тис. кв. км - як два Нью-Йорка.

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