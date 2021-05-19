У МОН розповіли, хто відповідає за рівень охорони навчальних закладів

В Україні за кожною школою закріплений поліцейський. При цьому правоохоронці здійснюють не нагляд, а скоріше профілактику порушень серед учнів.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Теракти в школах. Як уникнути загрози для дітей та вчителів в Україні".

У Міносвіти зазначили, що відповідальність за безпеку в навчальних закладах лежить на їх керівниках і на місцевих органах влади.

Ключовим фактором є не допуск до школи сторонніх осіб. у МОН підкреслюють, що оплата послуг охорони, встановлення відеокамер та пропускних систем передані на рівень місцевої влади та "органів батьківського самоврядування".

"Протягом останніх років з ініціативи керівників шкіл та за згодою батьківської громадськості такі системи встановлені в багатьох міських навчальних закладах", - повідомили в Міністерстві.

При цьому в поліції зазначили, що в пріоритетному порядку реагують на виклики "тривожних кнопок" зі шкіл, а також відправляють на профілактичні уроки ювенальних поліцейських. Однак правоохоронці зазначають, що в деяких випадках приватна охорона і адміністрація шкіл відмовляються пускати "ювеналів" на уроки, мотивуючи це тим, що такі заняття вони можуть "і самі провести".

Також у Національній поліції не під запис кажуть, що не можуть забезпечити охорону всіх шкіл, посадивши в кожен навчальний заклад хоча б по одному поліцейському.

Своєю чергою, міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявив, що це питання вже вирішується і є позитивні зрушення.

"За кожною школою закріплений поліцейський, ми підписали відповідний меморандум з ювенальною поліцією", - сказав він, зазначивши, що мова йде не про "поліцейський нагляд", а скоріше про профілактику порушень серед учнів.