МОН перенесло сроки отправки грантовых сертификатов в "Дія"

Почему задержали сертификаты

В министерстве объяснили, что сроки сместили из-за расширения перечня студентов, которые могут претендовать на академические гранты. В 2026 году такую возможность впервые получат не только студенты бакалавриата, но и магистратура.

О новых сроках отправки сертификатов в "Дія" МОН сообщит дополнительно.

Как подтвердить грант

Ранее министерство планировало посылать сообщения о грантах с 15 сентября. Студенты должны подтвердить сертификаты в "Дія" до 25 октября.

Для подтверждения нужно наложить электронную подпись "Дія. Підпис". Чтобы активировать его, необходимо считать смартфоном с поддержкой NFC чип биометрического документа - ID-карты или загранпаспорта.