МОН перенесло сроки отправки грантовых сертификатов в "Дія"

Студенты бакалавриата и магистратуры получат сертификаты на гранты для обучения в вузах позже, чем планировало Министерство образования и науки. Новые сроки отправки документов ведомство пока не сообщило.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на письме МОН, обнародованном на сайте "Освіта.ua ".
В министерстве объяснили, что сроки сместили из-за расширения перечня студентов, которые могут претендовать на академические гранты. В 2026 году такую возможность впервые получат не только студенты бакалавриата, но и магистратура.
О новых сроках отправки сертификатов в "Дія" МОН сообщит дополнительно.
Ранее министерство планировало посылать сообщения о грантах с 15 сентября. Студенты должны подтвердить сертификаты в "Дія" до 25 октября.
Для подтверждения нужно наложить электронную подпись "Дія. Підпис". Чтобы активировать его, необходимо считать смартфоном с поддержкой NFC чип биометрического документа - ID-карты или загранпаспорта.
Напомним, что получить грант могут студенты, отвечающие установленным требованиям, которые учатся в учебном заведении, участвующем в экспериментальном проекте МОН, и имеют возможность подтвердить сертификат через "Дія". Грант на обучение ничем не обязывает студента - возвращать деньги государству не нужно.
В то же время поступающие, получившие рекомендацию на бюджет, но отказавшиеся от места и вступившие на контракт, не смогут получить государственный образовательный грант.