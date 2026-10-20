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МОН перенесло сроки отправки грантовых сертификатов в "Дія"

11:31 20.10.2026 Вт
2 мин
aimg Василина Копытко
Что известно о поступлении грантовых сертификатов на обучение (коллаж РБК-Украина)

Студенты бакалавриата и магистратуры получат сертификаты на гранты для обучения в вузах позже, чем планировало Министерство образования и науки. Новые сроки отправки документов ведомство пока не сообщило.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на письме МОН, обнародованном на сайте "Освіта.ua ".

Почему задержали сертификаты

В министерстве объяснили, что сроки сместили из-за расширения перечня студентов, которые могут претендовать на академические гранты. В 2026 году такую возможность впервые получат не только студенты бакалавриата, но и магистратура.

О новых сроках отправки сертификатов в "Дія" МОН сообщит дополнительно.

Как подтвердить грант

Ранее министерство планировало посылать сообщения о грантах с 15 сентября. Студенты должны подтвердить сертификаты в "Дія" до 25 октября.

Для подтверждения нужно наложить электронную подпись "Дія. Підпис". Чтобы активировать его, необходимо считать смартфоном с поддержкой NFC чип биометрического документа - ID-карты или загранпаспорта.

Гранты на обучение

Напомним, что получить грант могут студенты, отвечающие установленным требованиям, которые учатся в учебном заведении, участвующем в экспериментальном проекте МОН, и имеют возможность подтвердить сертификат через "Дія". Грант на обучение ничем не обязывает студента - возвращать деньги государству не нужно.

В то же время поступающие, получившие рекомендацию на бюджет, но отказавшиеся от места и вступившие на контракт, не смогут получить государственный образовательный грант.

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