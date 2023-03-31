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В МОН опубликовали список стран, где можно будет сдать национальный мультитест

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Украина, Пятница 31 марта 2023 18:28
В МОН опубликовали список стран, где можно будет сдать национальный мультитест Фото: МОН опубликовали список стран, где можно будет сдать национальный мультитест (freepik.com)
Автор: Наталья Кава

Проведение основной сессии национального мультипредметного теста было подтверждено в 21 стране. Кроме этого МОН ведет переговоры с отдельными загранучреждениями.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

По данным Министерства, основную сессию НМТ можно будет составить в таких странах: Австрия, Азербайджан, Болгария, Великобритания, Дания, Эстония, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Германия, Польша, Португалия, Румыния, США, Финляндия , Франция, Чехия и Швеция

Кроме этого, украинские ученики в Испании, Италии, Германии, Польше и Чехии смогут сдать дополнительную сессию мультитеста в случае, если это будет необходимо.

"При регистрации с 3 апреля по 3 мая включительно поступающие, которые планируют сдавать тестирование за границей, смогут выбрать из предоставленного перечня самый удобный для доезда населенный пункт. Если появится более удобная для участника локация, до 7 мая включительно можно изменить регистрационные данные и выбрать более близкий к местонахождению населенный пункт. О новых локациях будет обнародовано на сайте УЦОКО", - говорится в сообщении.

При этом в МОН рассказали, что в других странах будут действовать ограничения по количеству участников мультитеста. Абитуриентам советуют не медлить с регистрацией, пока есть места.

"НМТ за границей будет проведен таким же образом, как и в Украине: в специально оборудованных временных экзаменационных центрах, где с участниками будут работать украиноязычные педагоги, обученные украинскими экспертами. То есть вступительные испытания традиционно будут проходить на основе прозрачности и справедливости - независимо от того, где именно участники их будут сдавать", - добавили в МОН.

Ранее РБК-Украина сообщало, что основная сессия национального мультипредметного теста пройдет с 5 по 23 июня 2023 года.

Также национальный мультипредметный тест нынешней вступительной кампании будет проходить по схеме 2+1 . Поступающие будут составлять два обязательных предмета, а третий будет по выбору.

Ранее мы писали, чтоукраинские абитуриенты, которые в результате находятся за границей, смогут сдать НМТ в специальных центрах , которые будут там обустроены.

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Минобразования мультипредметный тест МОН
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