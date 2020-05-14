МОН оприлюднило рекомендації щодо дистанційної сесії у вишах

Закладам фахової передвищої та вищої освіти надіслали лист з методичними рекомендаціями щодо проведення дистанційної сесії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство освіти та науки України.

МОН розробило та направило закладам методичні рекомендації щодо дистанційного проведення семестрового оцінювання студентів, а також захистів дипломних робіт і складання атестаційних іспитів.

Зокрема, міністерство рекомендує вишам використовувати єдиний інструмент комунікацій під час проведення оцінювання та атестації студентів та закріпити його у власних нормативних документах. Дистанційна комунікація може здійснюватися за допомогою системи управління навчанням, електронної пошти, месенджерів, відеоконференцій, форумів або чатів.

"У листі Міністерство звертає увагу закладів на важливість забезпечення належного контролю, зокрема використання авторизованого доступу до комунікаційних інструментів, фіксацію часу початку та завершення виконання студентом завдання, використання алгоритмів випадкового вибору завдань тощо", - додали в МОН.

Крім того, Міносвіти надало алгоритми проведення поточного та семестрового контролю, а також атестації та її документального супроводу.

"Міністерство пропонує закладам проводити захисти кваліфікаційних робіт із використанням відеозв’язку. А паперовий примірник кваліфікаційної роботи з власноручним підписом здобувача може бути надісланий поштою заздалегідь до екзаменаційної комісії, або ж, за умови використання в закладі електронного документообігу, електронний примірник, засвідчений кваліфікованим електронним цифровим підписом", - пояснили в міністерстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міносвіти розширило перелік закладів вищої освіти, в які за спрощеною процедурою можуть вступати жителі тимчасово окупованих територій Донбасу і Криму. Цього року список закладів зі спрощеним вступом розширився до понад 90.