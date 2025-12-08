МОН хочет отменить один из элементов поступления в вузы: что изменится для абитуриентов

В МОН объясняют, что мотивационные письма перестали выполнять свою функцию инструмента отбора. Часто они писались не самими абитуриентами, а коммерческими авторами или с помощью искусственного интеллекта, что нивелировало их ценность для приемных комиссий.

Также в министерстве отметили, что новый Порядок приема будет изложен в более простой и понятной структуре, доступной не только для приемных комиссий, но и для самих абитуриентов и их родителей.

После вступления в силу закона о вступительной кампании 2026 года МОН планирует обнародовать проект нового Порядка приема для общественного обсуждения.