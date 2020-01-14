У момент запуску ракети по українському Boeing над Тегераном бачили інший літак

У момент запуску ракети, яка збила пасажирський Boeing компанії "Міжнародні лінії України", в небі над Тегераном був ще один літак. Про це сказав іранський депутат Абу аль-Фадыль Мусаві Беюки, передає видання IRIB.

Він зазначив, що в цей час у повітрі знаходився також літак катарських авіаліній. Лайнер увійшов в іранський повітряний простір і зробив запит диспетчерам.

Ті в свою чергу передали інформацію сил протиповітряної оборони (ППО.

Нагадаємо, Іран визнав провину у катастрофу українського літака, який був збитий ракетою в небі над Тегераном.

Україна розглядає можливість скликання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй щодо збитого літака "Міжнародних авіаліній України" в Ірані.

Нещодавно українським експертам вдалося ідентифікувати перше тіло українця, який загинув в авіакатастрофі літака МАУ 8 січня. Загиблий - один з пілотів.