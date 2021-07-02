RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Момент вибуху на румунському НПЗ потрапив на відео

Автор: Дмитро Левицький

У Румунії сьогодні стався потужний вибух на найбільшому в країні нафтопереробному заводі "Петромідія". Момент вибуху потрапив на відео очевидців.

Про це повідомляє РБК-Україна.

На знятому очевидцями відеоролику видно, що вибух стався миттєво. Після потужного вибуху в небо піднялася чорна хмара диму. Після вибуху спалахнула пожежа.

Пожежу, яка досі триває на нафтопереробному заводі, також зняли на відео. Над румунським НПЗ досі підіймається стовп чорного диму.

Наразі невідомо, що саме спровокувало цей потужний вибух. Відомо про декількох постраждалих в результаті інциденту. Місцевих мешканців закликають не виходити на вулицю та позакривати вікна у своїх помешканнях.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВибухНПЗРумыниявидео