Молоко в Украине подешевеет: в Раде планируют снизить НДС для молочной отрасли
В Верховной Раде зарегистрированы три законопроекта о реформе молочной отрасли, которые предусматривают снижение цен на молочные продукты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства аграрной политики и продовольствия.
В законопроекте №9161 предлагается снизить ставку НДС на молоко и молочные продукты до 10%, благодаря чему цена станет доступнее продукции всей молочной линейки. Это касается как отечественных, так и импортных молочных продуктов.
"Важность этого законопроекта также заключается и в уменьшении теневого производства и продажи молочных продуктов. Производители молочных продуктов, не уплачивающие налоги, с принятием этого закона потеряют часть своей прибыли. В балансе легальных производителей ничего не изменится", - сказал министр агрополитики Николай Сольский.
Два других законопроекта - №9163 и №9162 - взяты из американской модели commodity checkoff program, работающей там более 100 лет. Они разработаны по ее принципу, но несколько видоизменены.
Отмечается, что участники рынка должны отчислять 0,5% от продаж молочной продукции в организацию, которая объединит всех легальных производителей и переработчиков молока. За аккумулированные деньги представители отрасли смогут самостоятельно заниматься продвижением молочной продукции, развитием инноваций, борьбой с фальсификациями, установкой и разработкой новых стандартов.
"Это позволит государству передать часть функций, с которой представители отрасли справятся лучше, чем кто-либо другой", - подчеркнул министр.
По его словам, украинская модель будет несколько отличаться от американской. Разница в том, что сбором этих средств будет заниматься объединенная межотраслевая организация производителей и переработчиков молока, а не налоговая служба. Таким образом, эта модель даже более либеральная, чем в США.
"То есть мы хотим, чтобы сбором и распределением средств занималось не государство и Минагрополитики, а именно объединенная межотраслевая организация, в которую будут входить репрезентативная организация производителей и переработчиков. Наш план такой: отрасль самостоятельно распределяет деньги на свои нужды, а Минагрополитики имеет возможность для проверки, направляются ли средства по назначению по инициативе членов такой организации", - добавил Сольский.
Он отметил, что этот механизм заработает только тогда, когда сами игроки рынка из-за своих репрезентативных организаций производителей и переработчиков молока примут решение о создании межотраслевого объединения.
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Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в Украине следует ожидать повышения цен на молочный продукт еще почти на четверть. Основные причины - подорожание себестоимости сырья и проблемы с электроснабжением.
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