Молоко в Украине подешевеет: в Раде планируют снизить НДС для молочной отрасли

В Верховной Раде зарегистрированы три законопроекта о реформе молочной отрасли, которые предусматривают снижение цен на молочные продукты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства аграрной политики и продовольствия.

В законопроекте №9161 предлагается снизить ставку НДС на молоко и молочные продукты до 10%, благодаря чему цена станет доступнее продукции всей молочной линейки. Это касается как отечественных, так и импортных молочных продуктов.

"Важность этого законопроекта также заключается и в уменьшении теневого производства и продажи молочных продуктов. Производители молочных продуктов, не уплачивающие налоги, с принятием этого закона потеряют часть своей прибыли. В балансе легальных производителей ничего не изменится", - сказал министр агрополитики Николай Сольский.

Два других законопроекта - №9163 и №9162 - взяты из американской модели commodity checkoff program, работающей там более 100 лет. Они разработаны по ее принципу, но несколько видоизменены.

Отмечается, что участники рынка должны отчислять 0,5% от продаж молочной продукции в организацию, которая объединит всех легальных производителей и переработчиков молока. За аккумулированные деньги представители отрасли смогут самостоятельно заниматься продвижением молочной продукции, развитием инноваций, борьбой с фальсификациями, установкой и разработкой новых стандартов.

"Это позволит государству передать часть функций, с которой представители отрасли справятся лучше, чем кто-либо другой", - подчеркнул министр.

По его словам, украинская модель будет несколько отличаться от американской. Разница в том, что сбором этих средств будет заниматься объединенная межотраслевая организация производителей и переработчиков молока, а не налоговая служба. Таким образом, эта модель даже более либеральная, чем в США.

"То есть мы хотим, чтобы сбором и распределением средств занималось не государство и Минагрополитики, а именно объединенная межотраслевая организация, в которую будут входить репрезентативная организация производителей и переработчиков. Наш план такой: отрасль самостоятельно распределяет деньги на свои нужды, а Минагрополитики имеет возможность для проверки, направляются ли средства по назначению по инициативе членов такой организации", - добавил Сольский.

Он отметил, что этот механизм заработает только тогда, когда сами игроки рынка из-за своих репрезентативных организаций производителей и переработчиков молока примут решение о создании межотраслевого объединения.

.