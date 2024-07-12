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Молодежная сборная Украины с разгрома Армении начала Евробаскет-2024

Фото: Даниил Сипало стал одним из самых результативных в составе "сине-желтых" (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорцив

Сборная Украины U-20 уверенно одолела армянских сверстников на старте чемпионата Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Евробаскет-2023 U-20, Дивизион B, группа C

Армения – Украина – 60:93 (17:23, 10:24, 24:21, 9:25)

 

В дебюте встречи команды действовали на равных. Впрочем, с середины четверти "сине-желтые" ушли в отрыв. На пике преимущество подопечных Валерия Плеханова составило 9 пунктов. Правда, армянские баскетболисты сумели сократить отставание на треть.

А вот вторую десятиминутку сборная Украины U-20 начала со сверхмощного отрезка (10:0). После небольшой паузы "сине-желтые" продолжили наращивать гандикап. В конце концов, на большой перерыв отечественные баскетболисты ушли с преимуществом в +20.

В третьей четверти украинцы позволили Армении U-20 немного сократить отставание. Однако эта пауза стала прологом к новому наступлению в последней десятиминутке. Ребята Плеханова просто смяли кавказцев и завершили матч с 33-очковым преимуществом.

Лавры самого результативного баскетболиста в составе украинской молодежки разделили набравшие по 14 пунктов Кирилл Скутельник и Павел Карасев. Еще 13 очков в копилку "сине-желтых" добавил Даниил Сипало, а сын Виталия Кличко Максим набрал 11 баллов. Следующий матч Украина U-20 проведет против молодежки Молдовы 13 июля.

К слову, ранее "Днепр" получил одобрение на выступление в Кубке Европы ФИБА.

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