Молодежная сборная Украины с разгрома Армении начала Евробаскет-2024

Сборная Украины U-20 уверенно одолела армянских сверстников на старте чемпионата Европы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Евробаскет-2023 U-20, Дивизион B, группа C
Армения – Украина – 60:93 (17:23, 10:24, 24:21, 9:25)
В дебюте встречи команды действовали на равных. Впрочем, с середины четверти "сине-желтые" ушли в отрыв. На пике преимущество подопечных Валерия Плеханова составило 9 пунктов. Правда, армянские баскетболисты сумели сократить отставание на треть.
А вот вторую десятиминутку сборная Украины U-20 начала со сверхмощного отрезка (10:0). После небольшой паузы "сине-желтые" продолжили наращивать гандикап. В конце концов, на большой перерыв отечественные баскетболисты ушли с преимуществом в +20.
В третьей четверти украинцы позволили Армении U-20 немного сократить отставание. Однако эта пауза стала прологом к новому наступлению в последней десятиминутке. Ребята Плеханова просто смяли кавказцев и завершили матч с 33-очковым преимуществом.
Лавры самого результативного баскетболиста в составе украинской молодежки разделили набравшие по 14 пунктов Кирилл Скутельник и Павел Карасев. Еще 13 очков в копилку "сине-желтых" добавил Даниил Сипало, а сын Виталия Кличко Максим набрал 11 баллов. Следующий матч Украина U-20 проведет против молодежки Молдовы 13 июля.
К слову, ранее "Днепр" получил одобрение на выступление в Кубке Европы ФИБА.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.