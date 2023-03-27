Молодежная сборная Украины проиграла Италии выездной спарринг: видео

Контрольный поединок

Италия U-21 – Украина U-21 – 3:1

Голы: Ловато, 18, Коломбо, 70, 82 – Кащук, 66

Более активно спарринг начали хозяева поля. Молодые итальянцы применили активный прессинг, из-под которого "сине-желтым" выходить было очень тяжело. Добавилась и неуверенность, в том числе и кипера Нещерета. В одном из эпизодов он подарил мяч соперникам и вынужден был становиться спасителем.

Впрочем, на 18-й минуте ликвидировать угрозу не смог и Нещерет. Италии U-21 помог стандарт. С правого фланга пошел навес со штрафного, а Ловато выиграл второй этаж и головой направил мяч в сторону ворот. Голкипер среагировал, но неловко выпустил сферу за линию.

После гола Украина U-21 выровняла игру. Правда, игра в атаке у "сине-желтых" откровенно не клеилась. Зато новая вспышка от итальянцев пришлась на конец первого тайма. Трижды в эпицентре событий оказывался Фаджоли. Его выстрел со штрафного прошел рядом со стойкой, следующий парировал Нещерет, а в третьем эпизоде кипер ликвидировал угрозу после удара едва ли не с нулевого угла.

На старте второй половины вратарь "Динамо" справился с опасным выстрелом Канчельери. А перспективный прострел Беллановой вовремя прервал Таловеров. Тем неожиданнее стал ответный гол украинской молодежки.

На 66-й минуте Кащук с линии штрафной попытался отдать пас партнеру. Однако после серии рикошетов мяч вернулся к украинскому хавбеку. Тот и пробил метров с 15-ти, а кипер итальянцев сыграл в стиле Нещерета в ситуации с первым голом – неудачно отразил мяч в сетку.

Но последнее слово в противостоянии было за Италией U-21. Главным героем хозяев стал нападающий Коломбо. Сперва затяжная атака с несколькими ударами завершилась точным выстрелом воспитанника "Милана" с линии штрафной. Во второй раз он забил на 82-й минуте в классической манере – пошел навес с левого фланга, а Коломбо в борьбе с двумя защитниками головой направил мяч в сетку и установил финальный результат.