Молодежная сборная Украины обнародовала состав на старт отбора к Евро-2025: кто в списке

На сентябрьский сбор приедут 23 футболиста. В новом цикле цвета молодежки "сине-желтых" будут защищать исполнители 2002 года и моложе.

Новый вождь команды Мельгоса положился на игроков с чемпионата Украины. Единственным легионером в составе стал полузащитник английского "Брентфорда" Егор Ярмолюк. Остальные представляют "Динамо", "Днепр-1", "Колос", "Зарю", "Александрию", "Полесье", "Рух", "Черноморец", "Шахтер", "Ворсклу" и "Оболонь".

Перед поединком с Северной Ирландией 12 сентября украинская команда проведет спарринг. 8 сентября подопечные Мельгосы встретятся с немецкой молодежкой. Товарищеский матч состоится в Саарбрюкене.

Состав молодежной сборной Украины на сентябрьские матчи:

Вратари: Нещерет, Кинарейкин, Фесюн

Защитники: Вивчаренко, Батагов, Боль, Скорко, Смоляков, Роман, Слюбик, Салюк

Полузащитники: Ярмолюк, Бражко, Волошин, Рубчинский, Квасница, Брагару, Очеретько, Лосенко, Павлюк

Нападающие: Краснопир, Теслюк, Вьюнник

В квалификации к Евро-2025 сборная Украины U-21 будет выступать в группе F. Другие соперники – Люксембург, Англия, Азербайджан и Сербия. Прямую путевку на чемпионат Европы получит только победитель секстета.