Молодежная сборная Украины оформила пять побед подряд со старта отбора к Евро-2025

Сборная Украины U-21 минимально одолела ровесников из Азербайджана в 5-м туре квалификации к чемпионату Европы 2025 года среди молодежных команд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Евро U-21, квалификация, группа F

Украина U-21 – Азербайджан U-21 – 1:0

Гол: Бражко, 34 (пенальти)

"Сине-желтые" со старта встречи принялись штурмовать владения Самигуллина. Голевые моменты у подопечных Унаи Мельгосы начали возникать в первые же минуты. Вот Очеретько с углового закрутил мяч в крестовину, а Волошин с дальней штанги попал в перекладину.

В середине тайма Бражко еще раз проверил на крепость каркас ворот. Хавбек со штрафного перебросил стенку, но мяч предательски влетел в верхнюю планку. Сборная Украины U-21 продолжила плести кружева атак, а кавказцы даже не помышляли перейти к активным действиям.

На 34-й минуте Волошина сбили в штрафной азербайджанской команды. Арбитр назначил одиннадцатиметровый. К отметке подошел Бражко и уверенно развел голкипера и мяч по разным углам – 1:0.

Азербайджанцы пришли в себя со стартом второй половины. Сначала Джафаров из пределов штрафной пробил под перекладину, но Нещерет перевел мяч на угловой. Впоследствии Абдуллаев решился на удар издали, заметив выход кипера из ворот – немного неточно.

Не отсиживались в обороне и "сине-желтые". Тот же Бражко пробил рядом со штангой, а удар Очеретько заблокировал защитник. В ответ Ахундзаде ворвался в штрафную зону хозяев и пробил в дальний угол. Нещерет не дремал и спас украинцев от пропущенного мяча.

В конце концов цифры на табло так и не изменились. Итак, Украина U-21 одержала пятую победу в пяти матчах квалификации перед европейским первенством. Отборочный турнир продолжится весной. 26 марта сегодняшние соперники встретятся во второй раз.