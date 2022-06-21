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Молодіжна збірна України отримала суперника в плей-офф відбору до Євро-2023

Фото: Руслан Ротань – головний тренер збірної України U-21 (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) провів жеребкування плей-офф кваліфікації до чемпіонату Європи U-21. Свого суперника дізналася і українська молодіжка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Підопічні Руслана Ротаня зіграють зі збірною Словаччини U-21. Матчі відбудуться 19-27 вересня. Перший поєдинок українці проведуть на виїзді.

Словаки на першому етапі виступали в групі C. Там вони посіли другу сходинку, пропустивши вперед лише традиційного гранда на молодіжному рівні – збірну Іспанії. Натомість Словаччина U-21 випередила ровесників із Північної Ірландії, Литви та Мальти.

Тим часом українська молодіжка фінішувала другою у секстеті H. "Синьо-жовті" зазнали лише однієї поразки в десяти поєдинках, але на 3 очки відстали від збірної Франції.

Інші пари плей-офф склали Хорватія і Данія, Ірландія та Ізраїль, Ісландія і Чехія. Чемпіонат Європи відбудеться у Румунії та Грузії в 2023 році.

До слова, капітан "Динамо" Сидорчук може приєднатися до Реброва в чемпіонаті ОАЕ.

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