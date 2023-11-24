Молодая звезда НБА испортил репутацию отношениями с несовершеннолетней: как его накажут

21-летний австралиец оказался в эпицентре громкого скандала. В сети появились общие со старшеклассницей фотографии и видео баскетболиста.

Гидди подозревают в отношениях с несовершеннолетней по имени Лив Кук. Она якобы до сих пор учится в школе Ньюпорт-Гарбор в Калифорнии. Вероятный возраст подружки защитника "Тандер" – 17 лет. На одном из видео Гидди назвал несовершеннолетнюю своей девушкой и рассказал, что сейчас увезет ее к себе. Кук же выкладывала фото пары с откровенной подписью "Только что потрусилась с Джошем Гидди".

Если упомянутые факты подтвердятся, то звезду "Оклахомы" ждут серьезные проблемы. Возраст согласия в Калифорнии составляет 18 лет, так что взрослый может быть привлечен к уголовной ответственности за сексуальную связь с несовершеннолетней. В зависимости от обстоятельств, Гидди "светит" до 12-ти месяцев в тюрьме и/или штраф 1 тысяча долларов либо до четырех лет заключения в государственной тюрьме.

Кто такой Джош Гидди

Уроженец австралийского Мельбурна, на взрослом уровне дебютировал в составе "Аделаиды-36". На драфте НБА-2021 выбран "Оклахомой" под 6-м номером.

Начал третий сезон подряд в составе "Тандер". Попал во вторую сборную новичков по итогам дебютного года под эгидой ассоциации. Самый молодой в истории НБА автор трипл-дабла (19 лет, 84 дня). В составе сборной Австралии U-17 триумфовал на Океанобаскете-2019.

Вырос в семье профессиональных баскетболистов. Отец Уоррик долгие годы защищал цвета "Мельбурн Тайгерс", а мать выступала в женской Национальной баскетбольной лиге Австралии. В межсезонье Гидди пресса назвала "единственным девственником ассоциации".