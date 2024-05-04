Молодой картофель, редис и зелень: обзор цен и где выгоднее покупать

При подготовке использовались: комментарий руководителя отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" (Львов) Татьяны Попович, данные портала Минфин и сетей супермаркетов Сильпо, АТБ, Novus, Varus.

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Цены на молодой картофель. Где дешевле

Стоимость молодого картофеля в Украине составляет от 45 до 80 грн за кг в зависимости от региона и происхождения.

Как пояснила в комментарии руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" Татьяна Попович, причины высоких цен связаны с ограниченными объемами производства и негативным влиянием погодных условий. Молодой картофель преимущественно импортируется, что также влияет на цены.

С приходом летнего урожая и увеличением внутреннего производства цены могут снизиться. По сравнению с прошлым годом, цены более стабилизированы благодаря улучшению поставок.

Скриншот varus.ua

В сетях супермаркетов цены отличаются. Молодой картофель в Сильпо можно приобрести за 91,3 грн/кг, в сети Varus – 89,9 грн/кг, Novus – 49,9 грн/кг. Цена картофеля раннего из Египта в сети АТБ составляет 39,95 грн/кг.

Сколько стоят овощи салатного набора

Татьяна Попович рассказала, что средняя стоимость свежих овощей для салата такая, как была в прошлом году, или даже ниже. К тому же, рост внутренних поставок может в дальнейшем стабилизировать цены или вызвать их небольшое снижение.

Цены на молодую капусту составляют примерно 35-40 грн за кг, что почти на уровне с прошлым годом.

В супермаркетах Varus можно приобрести капусту по цене 42,9 грн/кг, в АТБ цена составляет 46,95 грн/кг, у Novus и сети Сильпо – 39,99 грн/кг.

Скриншот shop.silpo.ua

Средняя цена на редис – 15-17 грн за пучок, что на 10% дешевле по сравнению с прошлым годом.

Весовой редис в магазинах стоит: в АТБ – 39,95 грн/кг, в Сильпо и Varus – 44,9 грн/кг, в сети Novus – 49,9 грн/кг.

Скриншот atbmarket.com

Средние цены на огурцы также ниже чем в прошлом году – на 11% (95-110 грн за кг).

Салатный огурец украинского производителя в магазинах Varus стоит 109,9 грн/кг, в Novus – 104 грн/кг, цена на огурец украинский в Сильпо составляет 99,9 грн/кг.

Скриншот shop.silpo.ua

Как рассказала представитель оптового сельскохозяйственного рынка "Шувар", поставки зелени, такой как салаты, укроп, петрушка и зеленый лук, остаются стабильными, с некоторым ростом в наличии и потреблении этих продуктов. Малые и средние фермеры содействовали этой стабильности и даже росту в некоторых регионах.

На столичных рынках пучок зеленого лука стоит от 10 грн, укроп и петрушка по 15 грн за пучок. В супермаркетах цены на весовую зелень такие:

Novus: укроп – микс зелени укропа и петрушки – 39,9 грн/100г, зеленый лук – 19,9 грн/70 г;

Сильпо: микс зелени укропа и петрушки – 26,14 грн/60 г, лук зеленый – 17,99 грн/70 г, укроп – 27,99/70 г;

Varus: укроп и петрушка – по 21 грн/40 г, зеленый лук – 18,9 грн/40 г.

Скриншот varus.ua

Что влияет на стоимость овощей и фруктов в Украине

Динамика рынка фруктов и овощей формируется как местными, так и глобальными событиями. После начала полномасштабного вторжения РФ цены в Украине значительно колеблются. Среди причин рост стоимости горючего, перебои в цепочках поставки и изменения курса валют.

Как пояснила Татьяна Попович, в целом наблюдается тенденция роста цен из-за увеличения стоимости логистики и входных материалов производства.

В то же время увеличивается разнообразие доступных фруктов и овощей, особенно импортированных сортов. Баланс между импортируемыми и местно выращенными продуктами варьируется в зависимости от типа.

Например, экзотические фрукты преимущественно импортируются, в то время как многие овощи, которые потребляются в Украине, выращиваются локально. Местное производство остается крепким за основные культуры, такие как картофель, капуста и яблоки.

Война усложнила логистику и торговлю, влияя на импорт и экспорт, но украинское производство продемонстрировало устойчивость и адаптивность, резюмировала эксперт.