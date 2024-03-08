Молочка, мясо, шоколад и не только. Какие продукты Украина импортирует из Польши

На полках украинских супермаркетов представлен широкий ассортимент товаров из Польши. Даже при наличии отечественных аналогов, продукты из соседней страны поставляют в больших объемах.

Почему на рынке много импортной польской продукции и дешевле ли она украинских аналогов – разбиралось РБК-Украина в материале ниже.

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Какие продукты завозят в Украину из Польши

Украина импортирует из Польши разнообразные товары, среди которых значительное место занимают продовольственные.

Как рассказала руководитель отдела маркетинга оптового рыка сельскохозяйственной продукции "Шувар" Татьяна Попович в комментарии изданию, из Польши завозят макаронные изделия, мясо, молочные продукты, а также плоды, ягоды, орехи, рыбу, морепродукты, алкогольные напитки и овощи.

Также в Украину импортируют кофе, консервированные и замороженные овощи, шоколад, корм для животных, этиловый спирт, сыры, муку и чай, перечислил аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка.

По его словам, наибольшим спросом у потребителей пользуется польская молочная продукция, а именно – это сыры. Но эксперт отметил, что это касается сыров не только из Польши, поскольку украинцы в целом любят импортные сыры.

Согласно данным Национального научного центра "Институт аграрной экономики", Польша остается крупнейшим импортером аграрной продукции в Украину начиная с 2017 года. В прошлом году на украинский рынок были поставлены польские товары на сумму 950 млн долларов.

Вторая страна по объемам импорта в Украину – Турция – существенно отстает (объем поставок в 2023 году составил 627 млн долларов).

Фото: на полках украинских супермаркетов есть польские мясные, молочные продукты, бакалея, овощи и фрукты(Getty Images)

Зачем импортировать товар из Польши, если есть отечественный аналог

Польские продукты в украинских магазинах составляют значительную часть ассортимента. В то же время на полках представлены те же группы товаров, но украинского производства. Так, рядом с отечественными яблоками или ягодами продают польские. То же касается овощей, бакалеи, мясной продукции.

Зачем импортировать товары из Польши, если есть отечественные аналоги, рассказали эксперты.

Аналитик УКАБ Максим Гопка назвал одной из главных причин импорта то, что себестоимость производства некоторой продукции из-за рубежа меньше.

Со своей стороны Татьяна Попович, руководитель отдела маркетинга оптового сельхозрынка рынка "Шувар", также отметила факторы ценообразования и качества.

"Что касается импорта яблок и молочной продукции, то, несмотря на наличие украинских аналогов, импорт этих товаров из Польши может быть обусловлен лучшей ценой, более высоким качеством или особенностями потребительского спроса", – подчеркнула она.

Цены на польские и украинские продукты в супермаркетах

РБК-Украина сравнило стоимость популярных товаров из Польши и Украины в магазинах.

К примеру, мягкий сыр польского производства Piatnica Twoj Smak стоит в "Сильпо" за баночку 150 г – 57,99 грн, украинский сливочный сыр "Молочная гильдия" – 46,99 грн за 150 г.

Скриншот shop.silpo.ua

Польский весовой сыр Гауда в "Ашане" стоит 308 грн/кг, украинская Гауда бренда "Кременецкие молочные изделия" – 314 грн/кг.

Цена на мясную консерву Agrico "Туристическая" с мясом курицы 500 г (Польша) у Novus - 79,99 грн, украинская куриная консерва "По-домашнему" – 68,99 грн за 500 г.

Спагетти La Pasta (Украина) за пачку 400 г обойдутся в "Форе" в 39,29 грн, польские макаронные изделия Sorenti Spaghetti - 42,9 грн.

Шоколад молочный E.Wedel из Польши в Сильпо стоит 54,99 грн за плитку 90 г. Правда, сейчас действует акция – 37,99 грн.

Скриншот shop.silpo.ua

При этом цены на украинский шоколад следующие: молочный "Свиточ" – 41,19 грн/85 г, "Корона" – 39,99 грн/90 г, Lacmi от Roshen – 45,69 грн за плитку 90 г.

Замороженная овощная смесь "Весенняя" фирмы Vici (импорт из Польши) в сети Varus продается по цене 79,9 грн. за пакет 400 г. Украинская смесь "Весенняя" от "Рудь" – 67,5 грн.