Молекулу, важную для химии Вселенной, наконец-то нашли: сигнал искали 40 лет

Длительные поиски и теория 1986 года

Еще в 1986 году астрофизики Фу-Ши Пан и Такеши Ока из Чикагского университета нашли объяснение, как такая молекула способна излучать свет.

При вращении ее форма несколько меняется: вместо идеального треугольника возникает незначительная асимметрия, из-за которой появляется слабое электрическое поле.

Благодаря этому молекула может излучать свет. Почти 40 лет этот сигнал оставался настолько слаб, что его не удавалось зафиксировать даже в лаборатории.

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Роль космического телескопа JWST и новорожденных звезд

Ситуацию изменило появление космического телескопа имени Джеймса Вебба (JWST), способного фиксировать чрезвычайно слабое инфракрасное излучение.

Астрономы направили его на молодые звезды, которые выбрасывают в космос мощные потоки газа со скоростью сотни километров в секунду. Когда эти потоки сталкиваются с окружающими облаками газа, возникают ударные волны и яркие участки, известные как объекты Гербига - Аро.

Исследуя инфракрасные данные телескопа об объекте HH 168 в звездной области Цефей А, ученые заметили серию очень слабых сигналов. Их характеристики совпали с излучением иона H₃⁺, которое еще в 1986 году предусмотрели Фу-Ши Пан и Такеши Ока.

Карты газа в HH 168, иллюстрирующие, как недавно обнаруженное излучение трехводорода повторяет распределение горячего молекулярного водорода (источник: Neufeld et al., arXiv, 2026)

Всего исследователи обнаружили 26 таких сигналов. Самый сильный из них превысил статистический порог в 72 сигмы - это означает, что вероятность случайного совпадения практически отсутствует.

Впоследствии астрономы нашли такое же излучение и в архивных данных другого подобного объекта - HH 211.

Открытие дает ученым новый способ исследовать столкновение потоков газа в космосе и происходящие вокруг молодых звезд процессы.