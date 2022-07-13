У Молдову за 10 тисяч доларів. Викрито ще одну схему незаконного виїзду призовників

Правоохоронці викрили ще одну незаконну схему виїзду чоловіків призовного віку за кордон. Шахраї за свої "послуги" вимагали 10 тисяч доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.
За даними слідства, мешканці Чернівецької області хотіли незаконно переправити через кордон з Молдовою чоловіка призовного віку. Ділків затримали на АЗС у Чернівцях під час отримання коштів.
За даним фактом відкрили кримінальну справу за ч. 3 ст. 332 КК України. Організаторам схеми вже оголосили підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.
Слідчі дії здійснювалися працівниками Солом’янської окружної прокуратури міста Києва.
Нагадаємо, СБУ у Києві викрила "типографію", яка видавала підроблені довідки про непридатність до армії.
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