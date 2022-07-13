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У Молдову за 10 тисяч доларів. Викрито ще одну схему незаконного виїзду призовників

Фото: у Чернівцях організували схему вивозу чоловіків за кордон (t.me/kyiv_pro_office)
Автор: Наталія Юрченко

Правоохоронці викрили ще одну незаконну схему виїзду чоловіків призовного віку за кордон. Шахраї за свої "послуги" вимагали 10 тисяч доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

За даними слідства, мешканці Чернівецької області хотіли незаконно переправити через кордон з Молдовою чоловіка призовного віку. Ділків затримали на АЗС у Чернівцях під час отримання коштів.

За даним фактом відкрили кримінальну справу за ч. 3 ст. 332 КК України. Організаторам схеми вже оголосили підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Слідчі дії здійснювалися працівниками Солом’янської окружної прокуратури міста Києва.

Нагадаємо, СБУ у Києві викрила "типографію", яка видавала підроблені довідки про непридатність до армії.

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