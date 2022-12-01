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В Молдове призвали к выводу российских военных из Приднестровья

Фото: в Молдове призвали к выводу российских военных из Приднестровья (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Молдове призвала к выводу российских военных из Приднестровья, а также ликвидации оставшихся с советского периода складов с боеприпасами.

Об этом заявил вице-премьер Молдовы Нику Попеску, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

"Незаконное присутствие российских вооруженных сил нарушает суверенитет и нейтральный статус Молдовы. Мы решительно призываем к полному и безоговорочному выводу российских военных с территории Республики Молдова в соответствии с обязательствами, взятыми РФ в 1999 году на саммите ОБСЕ в Стамбуле", - отметил Попеску.

Он также призвал обратить внимание на склад боеприпасов под Колбасной. По словам вице-премьера, этот склад несет угрозу всему региону и должен быть ликвидирован с помощью надлежащих международно-признанных процедур.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил создать дипломатические платформы для освобождения оккупированных Приднестровья и Абхазии.

Также мы писали, что в рамках масштабной спецоперации контрразведки СБУ разоблачен канал побега уклонистов через самопровозглашенное Приднестровье.

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Молдова